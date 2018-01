Jô Soares apresentou o projeto de um novo programa à Globo, semanal, no qual entrevistaria artistas internacionais.

A proposta estava tão bem formatada que contava até com patrocinadores. A emissora declinou. Pelo visto, ia de encontro com uma das ideias do talk-show de Bial.

Mas Jô terá um bom tempo para pensar em algo novo. Como antecipou Sônia Racy, do Estado, ele renovou com a Globo, mas deve ficar afastado da telinha até 2018.