Canal Sony resgata série brasileira após quatro anos

Exibida em 2014, a série (Des)Encontros volta ao Canal Sony no primeiro semestre de 2018.

Produção da Chocolate Filmes, virá maior, com três episódios a mais, totalizando oito. A trama aborda as diferentes formas de amor e mostra a história de casais que têm tudo para dar certo juntos (ou não).

Cada episódio é dedicado a um casal. As gravações começam em janeiro e no elenco, por enquanto, estão confirmadas as atrizes Jacqueline Sato e Julianne Trevisol. Rodrigo Bernardo assina o roteiro e dirige a série.

Um Dia a Gente se Encontra, música do grupo Charlie Brow Jr., foi composta especialmente para a série (Des)Encontros. Chorão (1970-2013) e o diretor Rodrigo Bernardo eram amigos de infância.

+ Notícias

– Uma suíça e um italiano integram o casting da quarta temporada do Are You The One?, da MTV Brasil. A lista completa dos participantes será publicada hoje (18), às 15h, em primeira mão pelo portal E+, do Estadão

As gravações do reality terminaram ontem (17), em Búzios (RJ). A estreia é prevista para fevereiro.

Caio Castro, apresentador da nova temporada, caiu nas graças da produção. O comprometimento e o profissionalismo do artista foram ressaltados por diversas vezes nos bastidores.

– Tem bastante gente de olho na vaga de Cátia Fonseca no Mulheres, da TV Gazeta. Uma apresentadora que trabalhou na casa por muitos anos já manifestou seu interesse – mas ela não está nos planos da emissora para o posto.

– RedeTV! terá uma nova faixa de programas no início das madrugadas. A ideia é que cada noite seja preenchida por uma atração diferente. Os projetos já estão sob a análise de Elias Abrão, superintendente artístico. Profissionais da concorrência estão na mira da emissora.