2016 foi o pior ano da história das novelas das 9 da Globo

A faixa das 21h, dedicada às principais novelas, sempre foi chamada pela Globo e pelo mercado como ‘horário nobre’. No entanto, 2016 foi um ano pouco nobre para o horário, que registrou a pior média anual da história da emissora.

No ano passado, passaram pela programação as novelas A Regra do Jogo, Velho Chico e A Lei do Amor (no ar).

Levando em consideração somente os capítulos exibidos em 2016, a média das três tramas juntas resulta em 29 pontos, na Grande São Paulo, primeira vez que a Globo fica abaixo da casa dos 30.

Em 2015, os capítulos de Império, Babilônia e A Regra do Jogo renderam média de 30,4 pontos.

O sucesso das novelas bíblicas da Record, desde 2015, é um dos fatores que têm afetado o desempenho da principal produtora de folhetins do País.