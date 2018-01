Artista: Zeca Baleiro

Música: Ultimamente Nada

O cantor e compositor maranhense está de volta com o álbum Era Domingo, totalmente autoral. O diferencial desse disco é a presença de vários produtores fazendo com que cada faixa chegue ao ouvinte com uma sonoridade única.

O Selo Eldorado de Qualidade vai pra Ultimamente Nada, música que tem um clima gypsy jazz, criado pelo guitarrista Django Reinhardt.