Young Gun Silver Fox faz música para o verão

Artista: Young Gun Silver Fox

Música: You Can Feel It

Young Gun Silver Fox é mais um projeto do irrequieto produtor e multi-instrumentista Shawn Lee. Dessa vez ele está ao lado do cantor Andy Platts e os dois fazem um som inspirado no chamado AOR ou Adult Oriented Rock, também conhecido como soft rock, que nada mais é do que o pop que tocava nas fm’s nos anos 70 e 80. Bandas e artistas como Steely Dan, Fleetwood Mac, Daryll Hall & John Oates , Doobie Brothers, Boz Scaggs e tantas outras estão na lista de influências dos rapazes.

A faixa You Can Feel It faz parte do álbum West Coast End e tem a cara do verão: soul pop ensolarado e que a Eldorado carimba com o Selo de Qualidade.