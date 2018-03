Uma pérola do primeiro trabalho do Everything But The Girl

Artista: Everything But The Girl

Música: I Must Confess

O garimpo sonoro sempre é bem vindo no Selo Eldorado de Qualidade.

Dessa vez a gente resgatou uma pérola do primeiro trabalho da dupla Everything But The Girl. O álbum Eden foi lançado em 1984, época em que Tracey Thorn e Ben Watt estavam influenciados pela bossa nova.

A faixa I Must Confess traz o clima das gravações de Stan Getz e João Gilberto e essa mistura do pop inglês oitentista com a bossa rendeu o Selo Eldorado de Qualidade.