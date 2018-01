Artista: White Denim

Música: New Coat

Em 2010 a banda americana White Denim lançou o disco Last Day of Summer e New Coat é a ultima faixa do disco, mas não por isso menos importante. É uma daquelas músicas gostosas de ouvir em qualquer momento do dia. É a cara da Eldorado e por isso ganhou o nosso Selo de Qualidade.