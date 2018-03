Todo talento das irmãs Lisa Kaindé e Naomi Diaz do Ibeyi

Artista: Ibeyi

Música: I Wanna Be Like You

“I Wanna Be Like You” é mais uma das belas canções interpretadas pelas gêmeas Lisa Kaindé e Naomi Diaz que formam o Ibeyi.

A faixa está presente no recém lançado Ash, o terceiro disco de estúdio da dupla franco-cubana, que possui forte influência de jazz e cultura africana.

As irmãs são filhas do famoso percussionista cubano Anga Díaz, membro do Buena Vista Social Club.

Escrita por Lisa-Kaindé, a música I Wanna Be Like You é quase uma homenagem para a irmã. Quando ela diz que às vezes quer ser como Naomi, não apenas fisicamente, mas dançar como ela e sentir o ritmo como ela sente.

Essa bonita declaração fraterna acaba de ganhar o Selo Eldorado de Qualidade.