Sampha: a aposta do disco do ano

Artista: Sampha

Música: Blood On Me

Depois de emprestar sua bela voz para projetos eletrônicos e de participar de trabalhos de vários artistas, como Solange Knowles, Drake, Jessie Ware e Frank Ocean, o inglês Sampha, de apenas 28 anos, estreia em carreira solo com um belíssimo trabalho.

O álbum “Process” vem recebendo rasgados elogios desde seu lançamento e não é pra menos: o álbum consegue a difícil tarefa de ser pop e ao mesmo tempo ousado, onde a voz de Sampha é sempre o principal elemento.

A faixa Blood On Me é um belo exemplo do clima desse disco, que com certeza já é candidato a um dos melhores lançamentos desse ano.