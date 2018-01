Artista: Prince

Música: Look At Me Look At U

O gênio de Minneapolis nos deixou, mas seu trabalho é uma fonte inesgotável de criatividade e qualidade. Look At Me Look At U, faz parte de seu trigésimo nono álbum, Hit N Run – Phase Two e é daquelas baladas que trazem a marca de Prince, mistura bem dosada de pop e jazz que merece nosso Selo Eldorado de Qualidade.