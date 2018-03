Preciosidade perdida de Sir. Paul McCartney

Artista: Paul McCartney & The Wings

Música: Arrow Through Me

O Selo Eldorado de Qualidade além de trazer novidades também resgata algumas preciosidades perdidas por aí. Voltamos para o ano de 1979 e encontramos um Paul McCartney diferente.

Nessa época, Paul estava acompanhado da banda Wings e era muito influenciado pelo Soul e a Disco Music.

A faixa que a gente carimba com o nosso Selo é “Arrow Through Me”, com um grau de sofisticação tão grande, que um critico musical da época chegou a falar que ela poderia ter sido composta por Duke Ellignton.

Essa canção faz parte do álbum “Back To The Egg” e traz Paul tocando todos os teclados. Então chega de curiosidade e escuta aqui Paul McCartney & Wings, com “Arrow Through Me”, mais uma com o Selo Eldorado de Qualidade: