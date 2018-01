Pop oitentista de verão

Artista: Mahmundi

Música: Hit

Uma das grandes revelações da música pop em 2016 foi a cantora carioca Marcela Vale, que assina com o nome Mahmundi.

Após vários singles e EP’s, ela lançou seu primeiro álbum, que traz uma sonoridade que nos remete aos anos 80, principalmente ao pop eletrônico feito nessa década e que invadiam as FM’s.

Além de assinar todas as faixas, Marcela também produziu o álbum, que contou com a direção artística do veterano Carlos Eduardo Miranda e supervisão do produtor Kassin.

A ensolarada “Hit”, que tem esse charme do pop oitentista mas está longe de ser datada, ganhou o Selo Eldorado de Qualidade.