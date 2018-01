Pharrel Williams – O homem fábrica de hits

Artista: Pharrell Williams

Música: Crave

Depois do super sucesso Happy, do filme Meu Malvado Favorito 2, o cantor, rapper e produtor Pharrel Williams volta a mirar no cinema e assina a trilha sonora do filme Hidden Figures, que conta a história de 3 mulheres norte-americanas negras que trabalharam para a NASA na década de 50 e 60 e que tiveram papel essencial na corrida espacial.

A trilha conta com a participação de vários artistas, como Janelle Monae, Alicia Keys, Mary J Blidge e 4 faixas interpretadas por Pharrell. Uma delas ganhou o Selo Eldorado de Qualidade, Crave.