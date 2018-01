Artista: Paulo Miklos

Música: A Lei Desse Troço

O novo trabalho do ex-Titãs Paulo Miklos, “A Gente Mora no Agora”, será lançado em agosto, mas o Selo Eldorado de Qualidade se antecipa e já carimba o primeiro single desse aguardado álbum.

A faixa A Lei Desse Troço é uma parceria de Miklos com Emicida e conta com arranjo do grande maestro baiano Letieres Leite.