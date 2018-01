O trio furacão Haim invade a Eldorado

Artista: Haim

Música: Want You Back

As irmãs Este, Alana e Danielle Haim surgiram como sensação do indie pop com seu primeiro trabalho, o Days Are Gone, lançado em 2013.

Agora elas voltam com tudo com o novo álbum, Something To Tell You. A música de perfil doce continua sendo a marca, mas agora com uma pegada mais pop e com uma sonoridade influenciada pelo country.

Vale lembrar que as meninas, além de afinadas, também tocam baixo, guitarras e teclados.

A gente carimba com o Selo Eldorado de Qualidade o single “Want You Back”, com seu refrão irresistível.