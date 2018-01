Artista: Kevin Johansen

Música: Es Como El Dia

O cantor americano, nascido no Alasca e naturalizado argentino acaba de lançar seu sexto álbum de estúdio. O disco se chama Mis Americas e foi gravado em Buenos Aires, Nova Iorque e Rio de Janeiro.

O Selo Eldorado de Qualidade vai pra faixa Es Como El Dia, que abre o disco e conta com a participação de Miranda Johansen, filha do cantor.