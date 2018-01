Artista: Liam Bailey

Música: It’s Not The Same

O britânico Liam Bailey começou a chamar atenção após lançar dois EP’s em 2010, pelo selo de Amy Winehouse, o “Lioness Records”.

Seu trabalho traz elementos do blues e do reggae, mas a balada “It’s Not The Same” vem carregada de influências de soulmen norte-americanos como Otis Redding e Sam Cooke.

Então, com vocês, Liam Bailey com “It’s Not The Same”.