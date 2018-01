Artista: James Bay

Música: If You Ever Want To Be In Love

O cantor e guitarrista inglês James Bay, de apenas 26 anos, vem colecionando vários prêmios em sua curta carreira. Seu álbum de estreia, Chaos And The Calm, lançado em 2015, alcançou o numero 1 nas paradas do Reino Unido e a faixa If You Ever Want To Be In Love faz valer o Selo Eldorado de Qualidade.