O pequeno James Brown

Artista: Lee Fields

Música: Never be another you

O cantor americano de soul Lee Fields é pouco conhecido do grande público, mas sua carreira começou nos anos 60, época que gravou alguns singles e excursionava com bandas do funk e do soul como Kool & The Gang.

Sua devoção a James Brown fez com que ganhasse o apelido de Little J.B. Sua voz e performance no palco lembram muito o mestre.

No final dos anos 90 foi redescoberto por produtores e dj’s e lançou alguns trabalhos pela gravadora independente Daptone, mesma casa de Sharon Jones.

Ao lado da super banda The Expressions, acaba de lançar um álbum maravilhoso chamado Special Night e a balada Never Be Another You de cara chamou nossa atenção. Ela ganha o Selo Eldorado de Qualidade.