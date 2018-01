O Folk Indie gracioso de The Maccabees

Artista: The Maccabees

Música: Toothpaste Kisses

A banda The Maccabees surgiu no começo dos anos 2000 e foi uma das pioneiras a fundir o indie rock com o folk.

Após algumas mudanças em sua formação e quatro álbuns super elogiados pela crítica, eles se separam em 2016.

O álbum de estreia deles, chamado “Colour It In” lançado em 2007, ficou entre os melhores álbuns daquele ano em todas as listas de revistas especializadas. Desse trabalho a gente resgatou essa belezura chamada “Toothpaste Kisses” e carimbamos com o Selo Eldorado de Qualidade.

Aproveita e dá uma espiada no vídeo clip dessa faixa: