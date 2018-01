O Alternative R&B de Sohn aporta na Eldorado

Artista: Sohn

Música: Conrad

Um dos representantes do chamado Alternative R&B aporta aqui no Selo Eldorado de Qualidade.

O inglês Christopher Michael Taylor, que assina como Sohn, lançou em 2012 um EP que chamou a atenção do pessoal da prestigiada gravadora 4AD.

Ele faz um som que tem suas raízes no soul e no R&B, mas ousa nas experimentações eletrônicas e tem uma certa melancolia nas melodias. Essa mistura rendeu uma parceria com a cantora Lana Del Rey.

Seu mais recente trabalho, chamado “Rennen”, é um pouco mais pop que seus álbuns anteriores. A gente carimba com o nosso Selo de Qualidade a faixa “Conrad”.