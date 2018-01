Novo som dançante do Portugal The Man

Artista: Portugal The Man

Música: Feel It Still

Longe dos estúdios de gravação desde 2013, a banda americana Portugal The Man resolveu quebrar o jejum e lançou um trabalho novo no início desse ano.

O álbum, que se chama“Woodstock”, vem recheado de letras politizadas e tem em seus arranjos uma mistura de gêneros musicais bem dosada.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um exemplo disso é o primeiro single desse trabalho, “Feel It Still”, que é um pop eletrônico dançante e que recebe o Selo Eldorado De Qualidade.