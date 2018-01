Artista: Saint Motel

Música: Move

A banda Saint Motel você já conhece aqui da programação da Eldorado com o hit My Tipe. No segundo semestre de 2016 eles lançaram seu segundo trabalho, chamado Saintmotelevision, com a mesma mistura de indie rock e pop eletrônico. O primeiro single desse álbum já recebe o Selo Eldorado de Qualidade.