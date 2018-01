Noites mal dormidas geram manhãs produtivas pra o Stereophonics

Artista: Stereophonics

Música: Song for the summer

Em setembro de 2015 a banda inglesa Stereophonics lançou seu nono disco de estúdio Keep the Village Alive. Muitas das faixas presentes no disco foram produzidas durante o processo de gravação do álbum anterior, Grafithy on a Train de 2013, quando o vocalista Kelly Jones muito inspirado escreveu 40 músicas. A solução que a banda encontrou para não deixar as músicas paradas foi fazer uma breve turnê pela Europa e voltar o quanto antes para o estúdio.

Kelly Jones teve a ideia para a melodia de Song for the summer após passar uma noite dormindo no estúdio ouvindo outras faixas do disco. Quando acordou, ele escreveu a letra em apenas 45 minutos. É uma linda balada que merece o Selo de Qualidade Eldorado.