Nina Becker leva gingado carioca para o jazz

Artista: Nina Becker

Música: Despertador

Nina Becker está de volta com “Acrílico”, o seu terceiro disco de inéditas.

Depois dos elogiados “Azul” e “Vermelho”, lançados em 2010, a cantora faz um passeio por sons com referências no jazz e no soul.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um exemplo é a faixa “Despertador”, que apresenta o gingado da voz da cantora carioca e os acordes marcantes do piano e dos demais instrumentos.

A classe do samba jazz de “Despertador” leva o carimbo do Selo Eldorado de Qualidade”.