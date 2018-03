Niall Horan mostra o quanto amadureceu musicalmente

Artista: Niall Horan

Música: Slow Hands

O Selo Eldorado de Qualidade sempre busca, de alguma forma, te surpreender, seja com raridades, novidades ou curiosidades.

E, pasme!, quem chamou a nossa atenção é Niall Horan, integrante do grupo pop inglês One Direction. Pode acreditar! A faixa “Slow Hands” está presente no primeiro álbum solo do jovem, que apesar de ter apenas 24 anos, já mostra o quanto amadureceu musicalmente.

A música está muito bem nas paradas do Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia e em seu país de origem, a Irlanda. Mas o que vale pra gente não é parada de sucesso, mas sim uma proposta original, algo que o jovem galã conseguiu com “Slow Hands” e, por isso, merece o Selo Eldorado de Qualidade!