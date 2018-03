Morrissey mostra que continua firme, forte e com língua afiada

Artista: Morrissey

Música: Spent The Day In Bed

Em setembro, Morissey surpreendeu os fãs e lançou Spent the day in bed, primeiro single do seu novo disco, Low in High School. Até porque os boatos diziam que o cantor e compositor inglês fosse se aposentar devido a problemas de saúde.

Morrissey, no entanto, mostra que está firme, forte e continua com a língua afiada. Com uma melodia fluida, um teclado marcante e a infalível sonoridade de Smiths na guitarra, “Spent the day in bad” estimula as pessoas a pararem de assistir aos noticiários para ficarem na cama, onde, segundo ele, os sonhos são perfeitamente legais.

Uma canção poderosa como essa não poderia ficar sem o Selo Eldorado de Qualidade.