Moon Boots faz trilha sonora para o final do seu verão

Artista: Moon Boots

Música: Keep The Faith

Cada vez mais DJ’s e produtores das várias vertentes da musica eletrônica, estão buscando no passado referências para seus trabalhos autorais.

Este esse é o caso do produtor nova-iorquino Pete Dougherty e seu projeto Moon Boots. Ele acaba de lançar seu primeiro álbum, chamado “First Landing” com influencias de house music com o soft rock que frequentavam as FM’s dos anos 80.

A faixa “Keep The Faith ganha o carimbo do Selo Eldorado de Qualidade, é daqueles com cara de trilha sonora de final de verão.