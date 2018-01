Mayer Hawthorne a todo vapor

Artista: Mayer Hawthorne

Música: Time for love

Esse menino não para! O irrequieto cantor, produtor e musico Mayer Hawthorne nem bem acabou de promover seu ultimo álbum, já soltou mais um EP, com três gravações inéditas.

Batizado de Party Of One, o EP foi lançado em várias plataformas digitais e traz aquela sonoridade soft rock, muito influenciada pelo pop feito no final dos anos 70 e começo dos 80. A gente curte muito o trabalho dele e a faixa Time For Love já ganha o Selo Eldorado de Qualidade.