Maxwell está de volta

Artista: Maxwell

Música: Lake By The Ocean

Grande nome da cena neo soul surgida nos anos 90, o cantor Maxwell retorna após um silêncio de sete anos. Seu novo single, chamado “Lake By The Ocean”, fará parte de seu novo álbum que é a sequência de “Blacksummers’night”, disco lançado em 2009.

O cantor disse em recente entrevista que o novo trabalho “representa apaixonar-se após um período de experiências muito difíceis”.

O retorno de Maxwell e sua apaixonada “Lake By The Ocean” é destaque do Selo Eldorado de Qualidade e perfeita pra esquentar nossos ouvidos e corações nesse inverno.