Artista: Mallu Magalhães

Música: Vai E Vem

A cantora paulistana Mallu Magalhães acaba de lançar seu novo trabalho, “Vem”.

O álbum, que tem produção de seu marido, Marcelo Camelo, conta com a participação de vários músicos convidados, como Kassin, Davi Moraes, Rodrigo Amarante. O disco traz uma intérprete madura e canções com influências da bossa e do samba jazz.

A gente carimba com o Selo Eldorado de Qualidade a faixa “Vai E Vem”.