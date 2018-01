Lulu Santos homenageia Rita Lee com nova versão de “Fuga nº2”

Artista: Lulu Santos

Música: Fuga #2

Uma das músicas mais melódicas dos Mutantes, Fuga nº 2 de 1969, ganhou nova roupagem com a homenagem que Lulu Santos fez à Rita Lee no disco “Baby baby”.

O tributo à cantora estava engavetado desde 1986, quando Lulu confessou ao jornalista Nelson Motta a vontade de regravar os hits de Rita. O projeto só saiu do papel, após a leitura da autobiografia da rainha do rock e fez reacender a vontade no músico.

Fuga nº 2 foi lançada pelos Mutantes no segundo álbum da banda. Os violinos da canção original deram espaço para a guitarra com assinatura de Lulu e apesar dos arranjos mais modernos a música não perdeu sua doçura e o poder de mexer com a nossa imaginação.