Los Coming Soon: De Buenos Aires para as pistas de todo mundo

Artista: Los Coming Soon

Música: La Pista

Formada pelos irmãos Patrício e Lala Hirsch, a banda Los Coming Soon surgiu na cena underground de Buenos Aires com a intenção de conquistar as pistas de todo o mundo com um som indie pop dançante.

As influências vão de Michael Jackson até Phoenix e Foster The People. A diferença está na pitada latina, ou, como eles mesmo definem, no “groovy sexy”.

“La Pista” abre o segundo disco dos portenhos, We are friends, lançado em 2014, em que mesclam músicas em espanhol e em inglês. E é justamente essa faixa que escolhemos para entrar na programação da rádio, carimbada com o Selo Eldorado de Qualidade.