Lolo – dos palcos da Broadway para o Selo Eldorado de Qualidade

Artista: LoLo

Música: Relatively Well Dressed

O Selo Eldorado de Qualidade destaca o trabalho da cantora, compositora e atriz Lauren Pritchard, que assina como LoLo.

Sua carreira começou nos palcos da Broadway e tem em seu currículo um álbum lançado em 2010 que passou despercebido pelo publico.

Agora LoLo acaba de lançar seu novo trabalho com um sugestivo titulo In Loving Memory Of When I Gave A Shit.

O som é pop com altas doses de soul e uma pegada sessentista. A faixa que recebe o Selo Eldorado de Qualidade é a contagiante Relatively Well Dressed.