Little Violet traz muito charme para o Selo Eldorado

Artista: Little Violet

Música: Shut Up

O gênero eletro swing vem ganhando espaço nas pistas de dança com a mistura de musica eletrônica e o jazz produzido nos anos 30, conhecido como swing.

A cantora inglesa Little Violet funde em seu som esses dois gêneros, e ainda traz influências de Ella Fitzgerald e do compositor Hoagy Carmichael, grande artista, autor de clássicos como Georgia On My Mind, Heart & Soul entre outras.

Por aqui a gente carimba com o Selo Eldorado de Qualidade a sensual balada “Shut Up”.