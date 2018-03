Justin Timberlake e Alicia Keys de rostinho coloado

Artista: Justin Timberlake & Alicia Keys

Música: Morning Light

O ano 2018 promete ser um ano repleto de grandes lançamentos da indústria fonográfica.

Mês passado fomos brindados com trabalho novo de Justin Timberlake, sem dúvida, um dos maiores nomes da cena pop mundial

“Man Of The Woods” é o quinto álbum de Justin e conta com a produção de Timbaland e Pharrel Williams . As faixas traze uma mistura equilibrada de R&B, musica eletrônica e até o country. Aliás o título do álbum é uma homenagem às raízes do cantor, nascido no Tennesse, berço desse estilo musical.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A canção “Morning Light” a gente carimbou com o Selo Eldorado de Qualidade e tem gostinho de bailinho pra dançar com rosto colado. É uma balada soul que conta com a presença mais que especial de Alicia Keys.

Escuta de delícia de som: https://www.youtube.com/watch?v=r2g_uQhuiEQ