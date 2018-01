John Legend está de volta!

Artista: John Legend

Música: Penthouse Floor

Um dos grandes nomes do soul atual está de trabalho novo. Estamos falando de John Legend, que frequenta a programação da Eldorado desde seu primeiro disco.

Seu mais recente álbum se chama Darkness & Light e tem a produção assinada por Blake Mills, que ganhou um Grammy pelo seu trabalho com a banda Alabama Shakes.

A gente já separou uma faixa desse belo disco para nosso Selo Eldorado de Qualidade. A contagiante Penthouse Floor tem elementos de funk e gospel e conta com a participação do cantor Chance The Rapper.