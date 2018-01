Jamiroquai está de volta após 7 anos com novos hits

Após sete anos longe dos estúdios, o inglês Jay Kay e sua turma, mais conhecidos por Jamiroquai, voltam com um trabalho novo, o Automaton.

Fundada no começo da década de 90, e um dos principais nomes da cena Acid Jazz, o Jamiroquai sempre uniu influencias do soul, disco, jazz e um tempero pop irresistível .

Agora eles voltam com uma pegada mais eletrônica, sem abandonar suas raízes. Como prova a faixa oitentista Something About You, que ganhou o Selo Eldorado de Qualidade. A gente pode até batizar de “eletro disco boogie”, que lembra um pouco a parceria do Daft Punk com o mestre Nile Rodgers.