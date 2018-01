Artista: Jain

Música: Come

A jovem cantora francesa Jain já estreia na programação dos 107,3 com o Selo Eldorado de Qualidade.

O single Come faz parte de seu álbum de estreia chamado Zanaka, lançado no ano passado e seu pop dançante tem influências de musica africana e árabe e essa mistura toda agradou em cheio a nossa equipe.