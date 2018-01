Girl Power

Artista: Alicia Keys

Música: Girl Can’t be Herself

Alicia Keys abandonou a maquiagem, mas o vozeirão e talento continuam intactos!

A cantora e pianista lançou seu sexto álbum, chamado Here, que tem recebido críticas positivas e tem sido apontado por muitos como seu melhor trabalho desde o álbum de estreia, lançado em 2001.

A cantora, que não lançava nada inédito desde 2012, volta com um trabalho poderoso, voltado principalmente ao soul e r&b, e traz uma sonoridade pop mas sem cair em clichês, como você pode notar nessa faixa que a gente carimba com o Selo Eldorado de Qualidade, Girl Can’t Be Herself – com arranjos inspirados em La vie en Rose, da Grace Jones.