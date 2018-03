Gil e Banda Refavela 40 revelam música guardada há 40 anos

Artista: Gilberto Gil & Banda Refavela 40

Música: É

O disco Refavela, de Gilberto Gil, completou 40 anos em 2017 e ganhou uma celebração à altura de sua importância.

Bem Gil reuniu o pai e os amigos para uma série de shows, que levava para o palco o repertório completo do álbum clássico, em um clima descontraído e festivo.

Para completar o setlist das apresentações, o herdeiro de Gilberto Gil incluiu outras canções gravadas pelo pai em 1977 e acabou resgatando uma das composições que ficou de fora de “Refavela”.

O single “É” nunca tinha sido lançado na voz de Gil e as comemorações motivaram uma nova gravação ao lado da banda Refavela 40, com Nara Gil no backing vocal, Maíra Freitas no piano, Bruno di Lullo no baixo, Domenico Lancellotti na percussão, Thomas Harres na bateria, Thiagô Queiroz no sax barítono, e Mateus Aleluia no trompete.

A rádio dos melhores ouvintes entra na celebração das 4 décadas de Refavela e carimba a nova roupagem da antiga composição “É” com o Selo Eldorado de Qualidade.