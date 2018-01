Artista: Rocket Summer

Música: Cold War

Rocket Summer é o projeto solo do norte-americano, multi instrumentista Bryce Avary. Além de cantar e tocar todos os instrumentos ele também produz todos os seus discos.

A música Cold War é o primeiro single do sexto álbum do artista, intitulado Zoetic, lançado em fevereiro de 2016. A mistura de timbres eletrônicos e guitarras conquistou nossos ouvidos e por isso ganha o Selo Eldorado de Qualidade.