Depois de dez anos em silêncio Fernanda Abreu solta sua voz deliciosamente

Artista: Fernanda Abreu

Música: Deliciosamente

A cantora e compositora carioca está de volta depois de um silêncio de dez anos.

O álbum Amor Geral traz a artista acompanhada de velhos e bons amigos como os produtores Liminha, DJ Memê e Fausto Fawcett e também conta com novas parcerias, como o músico paulistano Tuto Ferraz e outros artistas.

A gente da Eldorado carimba com nosso Selo de Qualidade a faixa Deliciosamente, com tempero anos 90. Os mais atentos vão lembrar do sample da música “I Feel For You” de Chaka Khan, bem no comecinho da música.