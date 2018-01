Artista: Nina Simone

Música: Come On Back Jack

As garimpagens sonoras também valem o Selo Eldorado de Qualidade, como é o caso dessa jóia rara: Faixa lançada pela sacerdotisa do soul, Nina Simone, em 1961 apenas em single.

Se você reconheceu esse arranjo, não é mera coincidência, pois Come On Back Jack é uma resposta ao mega sucesso de Ray Charles, Hit The Road Jack.