Artista: Blubell & Zeca Baleiro

Música: A tardinha

No final do ano passado, a cantora e compositora Blubell lançou seu quinto trabalho, chamado Confissões de Camarim.

O disco traz a conhecida mistura de pop e jazz de seus trabalhos anteriores, mas dessa vez Blubell divide os microfones com alguns convidados especiais. A gente carimbou com o Selo Eldorado de Qualidade a faixa A Tardinha, que conta com a participação de Zeca Baleiro.