Ben L’Oncle Soul faz groove em uma homenagem a Frank Sinatra

Artista: Ben L’Oncle Soul

Música: Fly Me To the Moon

Quem aporta aqui no Selo Eldorado de Qualidade é o cantor e produtor francês Benjamin Duterde, mais conhecido por Ben L’Oncle Soul. Ele fez fama com suas versões com acento soul pra sucessos do pop e do rock, como a que ele fez pra Seven Nation Army, do White Stripes. Agora ele injeta seu groove em uma homenagem a Frank Sinatra que saiu, por enquanto, apenas em single com a versão de Fly Me To the Moon.