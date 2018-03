Artista: Paula Lima

Música: Mil Estrelas

Depois de falar de um assunto sério como assédio, mas de maneira bem humorada com a música Fiu Fiu, Paula Lima está de volta com um novo single que fala de amor e de encontro.

A faixa Mil Estrelas é uma composição do jovem Ivo Mozart e conta com produção luxuosa do carioca Kassim. É mais uma aposta do Selo Eldorado de Qualidade.