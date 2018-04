As garotas do Tha Aces estreiam na Eldorado com seu indie rock e pop dançante

Artista: The Aces

Música: Fake Nice

Quatro meninas que além dos belos vocais também estão por trás de seus instrumentos: guitarras, baixo e bateria.

Seria argumento suficiente pra chamar a nossa atenção, mas além do talento das moças do The Aces, está uma bela mistura de indie rock e pop dançante.

Elas vem do estado americano de Utah e carregam influências que vão do R&B pop de Michael Jackson e Whitney Houston, passando pelos clássicos de Jimi Hendrix e Beatles.

O pop redondo de “Fake Nice”, que faz parte do EP “I Don’t Like Being Honest”, o primeiro lançado pelas meninas, conquistou os nossos ouvidos e mereceu o Selo Eldorado de Qualidade.