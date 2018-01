As baladas cheias de alma de Jamie Lidell

Artista: Jamie Lidell

Música: I Live To Make You Smile

Um artista que tem presença garantida na programação da Eldorado, desde seu primeiro trabalho, é o inglês Jamie Lidell. Ele faz um pop com influências muito fortes do soul produzido na década de 60 e 70. Daqueles lançados pela gravadora Motown, mas sempre com uma pegada nova, um pouco eletrônica até.

E para a nossa alegria, Jamie acaba de lançar um disco novo com aquela sonoridade que a gente gosta: abusando das baladas e cheio de alma.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Do álbum intitulado Building a Beginning a gente separou a faixa I Live To Make You Smile, que nos convenceu de ganhar o Selo Eldorado de Qualidade desde a introdução.