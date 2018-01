Al Green e uma preciosidade perdida no tempo

Artista: Al Green

Música: I’m Glad You’re Mine

Os garimpos sonoros da equipe da Eldorado sempre rendem ótimas descobertas aqui no Selo Eldorado de Qualidade. E é uma maravilha ser surpreendido por uma canção gravada há 45 anos, principalmente se essa música for gravada por um mestre como Al Green.

Pois é, um dos grandes nomes do Soul recebe o Selo Eldorado de Qualidade com a linda I’m Glad You’re Mine, faixa gravada em 1972 em seu álbum I’m Still In love With You.

Vale lembrar que essa faixa foi sampleada pelo Massive Attack em seu clássico álbum de estreia. Os caras não são bobos, aproveitaram essa bateria cheia de suingue da introdução.